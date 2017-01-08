У Великій Британії королівський гвардієць віддав почесті чотирирічному хлопчику (відео)

У Великій Британії капрал Колдстрімського гвардійського полку Пол Ідден віддав королівські почесті чотирирічному хлопчику, який прийшов до Віндзорського замку.

Як повідомляє ВВС, юний британець Маршалл Скотт прийшов до замку зі своєю мамою Імоджен у свій день народження, вбравшись у форму королівського гвардійця.

Полк гвардійців прокрокував повз малюка, який віддавав честь. Але потім капрал Ідден повернувся, щоб сфотографуватися з Маршаллом.

Коли це відео з’явилося в інтернеті, воно набрало мільйон переглядів буквально за день.

Імоджен розповіла, що її син — справжній патріот, він вважає королеву «дуже милою і красивою».

Товариші по службі капрала Іддена з Колдстрімського полку говорять, що дуже пишаються цим вчинком і зовсім не очікували, що відео стане інтернет-хітом.