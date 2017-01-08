У Ветлах на Волині селяни обурені закриттям терапевтичного відділення

62 мешканці Ветел та навколишніх сіл, які донедавна обслуговувалися у терапевтичному відділенні місцевого медичного закладу, прийшли на прийом до голови Любешівської райдержадміністрації Олега Куха. Прийшли не в перший раз, висловлюючи прохання громади залишити уВетлах стаціонарне терапевтичне відділення. Бо з 1січня, не зважаючи на численні звернення у різні інстанції, пропозицію різних варіантів утримання стаціонару, лікарню все ж закрили. Газета «День» 9 грудня минулого року розповідала про проблеми надання медичної допомоги у Ветлівському кущі Любешівськогорайону у матеріалі «Будемо пити таблетки і помирати вдома». Ветли – за 50 кілометрів від районного центру, а в районній лікарні, чий матеріальний стан бажає кращого, так само поскорочували ліжка.

Ветлівський сільський голова Любов Павлік розказує, що просили залишити бодай три ліжка стаціонару у селі. Громада визначила кошторис утримання стаціонару і вже відшукала кошти на січень та лютий, і брала на себе відповідальність за рахунок місцевого бюджету утримувати стаціонар і надалі. Та і цей варіант не влаштовує чиновників: скоротити і все. Люди у розпачі, бо мають приклад сусідньої Великої Глуші, де також закрили медичний стаціонар з цілодобовим перебуванням пацієнта. А денний стаціонар, який облаштовують і у Ветлах, не порятує в багатьох ситуаціях. Голова Любешівської РДА Олег Кух каже, що область обіцяє облаштувати пункт екстренної медичноїдопомоги і у Ветлах,тобто тут має бути машина швидкої допомоги. То чому за кілька місяців, що питання вирішувалося, не вирішили зі швидкою і не зрозуміло,коли вирішать? Відомо ж, що Волинь відчуває дефіцит машин швидкої допомоги. У день,коли делегація селян побувала у РДА, у Ветлах стало погано жінці, вагітній на дев’ятому місяці. У неї була надто висока температура, та швидка з Любешова не приїхала, жінку полікували по телефону... Та й селяни наводять приклад, коли швидка на виклик їхала 45 хвилин, хоча за нормативами має прибути за 25. Але реалії такі, що хоч і краща зараз дорога на Ветли, та далеко, морози, сніги... Любов Павлік каже, що люди у Ветлах, Мукошині, Люботині, Невірі, інших селах просто «хочуть жити». Вони бачать, що влада залишає їх фактично сам на сам зі стихією, поганими дорогами, великою віддаллю до лікарні. Тому і висловив один з ветлівчан, депутат райради, спересердя думку, яку поділяють і його земляки: «Вас же на ці посади поставив Майдан, а виходить, що за Януковича було краще життя. Чому ви не відстоюєте інтереси людей?». Наразі є ідея зібрати позачергову сесію райради, аби вирішити питання про повернення у Ветли терапевтичного стаціонару з цілодобовим перебуванням. Практика ж показує: що закрили, те вже не відкривають

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк.