У Європі жертвами морозів стали понад 20 людей

Потоки холодного повітря зі Скандинавії привели до аномально низьких температур по всій Європі, жертвами холодів стали вже понад двадцять осіб.

Про це повідомляє DW.

Аномально низька температура встановилися в перший тиждень нового року в Європі. Найхолодніше було в горах Лапландії - на кордоні між Швецією і Фінляндією. Там термометр показував близько 42 градусів морозу.

У деяких регіонах Польщі температура повітря різко впала за мінус 20 градусів. Через сильне похолодання в країні тільки за дві доби померли десять людей.

В Італії до суботи, 7 січня, жертвами холодів стали сім осіб, в основному, бездомні.

У Німеччині в гірських районах Баварії температура досягала 26,9 градуса. Ожеледь скував рух на багатьох автомагістралях країни. У ряді регіонів влада звернулася до населення з проханням не використовувати автомобілі.

На Туреччину і балканські країни також обрушилися снігові бурі. У Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу, а в деяких регіонах замети досягають метрової висоти.

Болгарська влада повідомили про загибель трьох біженців, які замерзли при переході кордону. Повідомлення про перші жертви холоду надходять також з Чехії, Греції та Росії.