"Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів через негоду

У зв’язку зі складними погодними умовами деякі пасажирські поїзди курсують з незначним запізненням. Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”.

За оперативною інформацією станом на 13:00 8 січня, із запізненням менш ніж на 30 хвилин курсують поїзди: №123 Костянтинівка — Київ, №147 Одеса — Київ, №764 Одеса — Дарниця, №59 Харків — Одеса та №641 Кишинів — Одеса. Поїзд №146 Ізмаїл — Київ наразі курсує із запізненням 1 год. 39 хв.

“Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях. Усі пасажири залізниці гарантовано будуть доправлені до місця призначення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для оперативного реагування встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств, працюють штаби по боротьбі з негодою. Зокрема, упродовж вчорашнього дня і цієї ночі в заходах з прибирання снігу на об’єктах залізниці було задіяно 8 тис. залізничників і 24 снігоприбиральні машини.