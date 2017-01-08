В Естонії пройдуть масштабні міжнародні військові навчання

В Естонії у травні пройдуть військові навчання "Весняний шторм", передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головний штаб Сил оборони країни Естонії.

Згідно з повідомленням, навчання протягом трьох тижнів будуть проведені в північно-східній Естонії, в них візьмуть участь понад 6 тис. військовослужбовців як з Естонії, так і з зарубіжних країн.

Крім того, в лютому понад 900 військовослужбовців Першої піхотної бригади спільно з підрозділами Другої піхотної бригади і Кайтселійта, а також ротою контингенту США в Естонії візьмуть участь в зимових навчаннях на Центральному полігоні.

Також в лютому в місті Тапа відбудуться штабні навчання данської дивізії Red Knight, в яких, на додаток до штабу Другої піхотної бригади, візьмуть участь також штаби бригад Сил оборони Латвії, Литви та Данії.

У квітні більше двохсот естонських артилеристів візьмуть участь у міжнародних навчаннях Summer Shield на території Латвії, в червні більше чотирьохсот естонських військовослужбовців візьмуть участь у спільних навчаннях Балтійських країн, Польщі і США Saber Strike 17.

Крім того, з кінця жовтня до середини листопада майже шістсот військовослужбовців Сил оборони Естонії разом зі своїми британськими колегами будуть брати участь у навчаннях Teraskilp, що проходять в Латвії.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Естонії почалися перші в історії країни раптові навчання резервістів Okas ("Голка").

Раніше Муженко обговорив з естонськими колегами можливість спільних навчань для підготовки ССО за стандартами НАТО.