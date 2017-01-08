В Ушомирі на Житомирщині усією об’єднаною громадою славили Христа

В Ушомирській об’єднаній територіальній громаді, яка створена минулого року, Різдво відзначали спільно. Як розповіла очільник Ушомирської ОТГ Людмила Мала, яка в попередні роки була головою сільської ради, 8 січня вже традиційно біля Ушомирського Будинку культури проводиться «Різдвяний вертеп». Отож цьогоріч колядувати в Ушомир – центр громади- прибули представники з усіх сіл, які увійшли до ОТГ, а також завітали й сусіди. Добиралися не лише автомобільним транспортом. Деякі сільські колядувальники колоритно в’їжджали на майданчик біля Будинку культури на запряжених конях. З імпровізованої сцени під відкритим небом линули старовинні колядки, віншування усій громаді.

Взяли участь у різдвяному дійстві в Ушомирі і представники районної влади, народний депутат України Володимир Арешонков, працівники районного відділу культури. Усі учасники свята співали колядки, в яких славили народження Христа, зичили один одному добра й благополуччя в новому році. Бо ж Різдво – це завжди народження надії на все краще, на здійснення найбільш заповітних мрій і помислів.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора