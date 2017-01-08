Винищувачі НАТО здійснять тренувальні польоти над Естонією

Наступного тижня винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter знову будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.

Про це повідомляє видання ERR.ee з посиланням на прес-службу сил оборони Естонії.

Польоти будуть здійснені на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.

З кінця серпня винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на авіабазі Емарі.

За рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили до НАТО. На саміті в Чикаго в 2012 році місія була продовжена на невизначений термін.

Другий авіазагін, що бере участь в місії, дислокується на авіабазі в литовському Шауляї.