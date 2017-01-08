Юлія Джима потрапила у квіткову церемонію

8 січня у німецькому містечку Обергоф у рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону відбулися гонки з масовим стартом. Для української команди змагальний день виявився вдалим. У жіночих заїздах до квіткової церемонії потрапила одна з лідерок української команди – Юлія Джима. Старт гонки для Юлії склався не найкращим чином. Уже на першому вогневому рубежі наша спортсменка пішла на штрафне коло, що відкинуло її на виході зі стрільбища на 14-у позицію. Проте вже наступну стрільбу з позиції лежачи українка провела бездоганно і змогла покращити власний результат. Одначе два промахи на стійці поставили під питання вірогідність потрапляння Юлії Джими у десятку кращих спортсменок. Але на заключному вогневому рубежі наша співвітчизниця продемонструвала всю холоднокровність і зуміла без штрафних кіл піти на фінішний відрізок дистанції з 6-ї сходинки. Протягом фінішного кола Юлія відіграла секунди відставання від представниці Казахстану Галини Вишневської та німецької спортсменки Франциски Хільдебранд. Питання, якою фінішує Юлія, залишалося відкритим до останніх метрів дистанції. На фінішній прямій спортсменки влаштували дуже захоплюючу боротьбу. Як результат, Галина Вишневська на секунду випередила нашу співвітчизницю і посіла 4-у позицію. Натомість Юлія Джима фінішувала 5-ою, залишивши Франциску Хільдебранд на дві секунди позаду. Гірше склалася гонка у досвідченої Олени Підгрушної. Перші два вогневі рубежі українка пройшла бездоганно, проте дві хиби на передостанній стрільбі відкинули Олену в другий десяток спортсменок. Не врятувала Підгрушну і чиста остання стрільба. У підсумковому табелі вона опинилася на 16-ій позиції з більш ніж двома хвилинами відставання від лідера. Перемогу ж у звітній гонці святкувала чеська біатлоністка Габріела Коукалова, яка разом зі своєю співвітчизницею Євою Пускарчиковою стали єдиними спортсменками, котрі відстрілялися в «нуль». Щоправда, Пускарчикова всерйоз програла своїй колезі по команді ходом, тому опинилася на третій позиції. Срібну нагороду отримала господарка етапу німкеня Лаура Дальмаєр. Справжньою сенсацією недільної гонки стала Кайса Мякяряйнен. Відома фінська біатлоністка схибила сім разів, проте це їй не завадило посісти 8-у позицію з 1 хвилиною 40 секундами відставання від лідера.

Не змогли продемонструвати високих результатів українські чоловіки. Сергій Семенов фінішував 23-им із 5-ма штрафними колами, Володимир Семаков, припустившись двох промахів, став лише 25-им, а Дмитро Підручний, котрий нещодавно повернувся після хвороби, став 27-им із трьома колами штрафу. Щодо гонки в цілому, то дуже ефектним фінішом порадували вболівальників лідери. Француз Мартен Фуркад бився до останніх сантиметрів дистанції за пальму першості з німцями Сімоном Шемппом та Еріком Лессером. Проте вийти переможцем у цій битві володарю жовтої майки лідера не вдалося. Перемогу здобув Сімон Шемпп, срібну нагороду записав до власного активу Ерік Лессер. Мартену Фуркаду довелося радіти лише бронзовій нагороді.

Богдан Проскуров