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За добу на фронті поранено 6 військових, - штаб

8 січня, 2017 - 14:21

7 січня внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак шестеро військовослужбовців зазнали поранень", - сказав він.

За словами Мотузяника, це сталося у двох гарячих точках.

"Троє воїнів були пораненні біля селища Троїцьке, що на Луганському напрямку, під час ворожого мінометного обстрілу. Ще троє військовослужбовців ЗСУ були поранені внаслідок провокації в районі населеного пункту Кримське", - сказав речник Міноборони з питань АТО.

За його словами, зараз всі поранені військовослужбовці перебувають в лікарнях, їм надається кваліфікована медична допомога.

 

Джерело: Еспресо
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