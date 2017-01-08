Заторів через негоду на дорогах України немає, – ДСНС

Станом на 7 годину 8 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загалом, ліквідовано 13 автомобільних заторів в 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів.

На решті території України заторів на автошляхах не виникло. Людей, які отримали обмороження під час заторів немає.

Наразі введене обмеження руху транспорту в 5 областях (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська).

Підрозділами ДСНС України вивільнено зі снігових заметів 925 автомобілів (за добу 582), в яких перебувало 2142 особи (за добу 1 475).

Також повідомляється, що станом на ранок неділі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Приморському районі м. Одеси, де в суботу вдень виник прорив труби теплотраси діаметром 300 мм. Без теплопостачання залишилось 35 будинків, 2 медичних заклади (військовий шпиталь та обласний туберкульозний диспансер).

Залишаються знеструмленими 35 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Одеській – 24 населених пунктів, Херсонській – 7 населених пунктів, Миколаївській – 2 населених пунктів, Дніпропетровській – 1 населених пунктів, Волинській – 1 населених пунктів.

Розгорнуто 3820 пунктів обігріву. Всього у пунктах обігріву надана допомога – 24 447 особам, в тому числі за добу – 1713 особам.