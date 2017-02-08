АМКУ оштрафував "Київенерго" на 18 млн грн

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглянула справу про порушення ПАТ "Київенерго" законодавства про захист економічної конкуренції, розпочату Київським обласним територіальним відділенням Комітету.

Про це повідомляє Depo.ua.

За результатами розгляду матеріалів справи Тимчасова адміністративна колегія встановила, що ПАТ "Київенерго" створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ЕК ЕНОЛЛ" та ПрАТ "Карбон" на ринок постачання електричної енергії.

ПАТ "Київенерго" обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у місті Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії..

Такі дії ПАТ "Київенерго" визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі (розподілу) електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території міста Києва.

За вказане порушення на ПАТ "Київенерго" накладено штраф у розмірі 17 958 891 грн.