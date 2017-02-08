Бойовики ІДІЛ вбили 6 працівників Червоного Хреста в Афганістані

На півночі Афганістану щонайменше 6 афганських співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста були вбиті 8 лютого, ймовірно, бойовиками ІДІЛ.

Про це повідомили офіційні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, передає Reuters.

За даними прес-секретаря МКЧХ Томаса Гласса, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти після теракту в провінції Джаузджан.

Нагадаємо, 15 січня щонайменше семеро цивільних громадян, серед яких жінки та троє дітей, загинули в результаті вибуху підірваного на узбіччі автомобіля на сході Афганістану.