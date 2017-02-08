Cуд в Івано-Франківську прийняв рішення про стягнення компенсації з Росії на користь родини загиблого на Донбасі

Українські суди прийняли рішення про стягнення 249 тисяч євро на користь сім'ї загиблого на Донбасі майора Ярослава Костишина з держави-агресора - Російської Федерації.

Про це в Facebook повідомив голова координаційної ради у Всеукраїнському громадському русі "Сила права" Андрій Сенченко.

7 лютого Івано-Франківський міський суд, розглянувши позовну заяву матері загиблого, прийняв рішення про стягнення з держави-агресора суми, еквівалентної 60 тисячам євро.

Інтереси матері Ярослава Костишина в суді представляв виконавчий директор правозахисного руху "Сила права" Вадим Севериненко.

Раніше Ярмолинецький районний суд Хмельницької області прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь вдови загиблого воїна і двох його неповнолітніх дочок суми морального і матеріального збитку, еквівалентної 189 тисячам євро.

"Основою для цих двох рішень послужило рішення судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Миколи Баскова, прийняте 29 березня 2016 року, яким суд встановив юридичний факт загибелі майора Костишина 1981 р.н. при виконанні обов'язків військової служби 27 жовтня 2014 року в місті Авдіївка Донецької області внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що Ярослав Костишин народився в Івано-Франківську. У 1998 році призвався в армію і став офіцером, самостійно виявивши бажання захищати Україну. Брав участь у виконанні бойових завдань, нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту". Майор Костишин посмертно нагороджений орденом "За мужність» III ступеня, йому присвоєно військове звання підполковник. Після загибелі чоловіка вдова Ярослава Світлана добровільно вступила на військову службу за контрактом. У селі Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області, де живе сім'я загиблого воїна, з'явилася вулиця імені майора Костишина.