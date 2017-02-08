Дуда і Меркель: Нормалізація відносин з РФ поки неможлива

Польща і Німеччина погоджуються, що повернення до політики "business as usual" у відносинах з Росією неможливе, поки не буде розв’язано конфлікт на сході Україні і не буде відновлено міжнародний лад.

Про це з посиланням на агенство PAP, повідомляє Укрінформ.

"Як президент, так і канцлер зазначили, що не можна погоджуватися на тривалу окупацію суверенної держави. Не можна погоджуватися на перехід до нормальних контактів "business as usual" (з Росією - ред.) після того, що сталося в Україні, поки цей конфлікт не буде розв’язано, і не буде відновлено міжнародний лад в Україні, що спирається на міжнародне право", - заявив міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський за результатами переговорів у Варшаві Анджея Дуди і канцлера ФРН Ангели Меркель.

Він підкреслив, що Дуда і Меркель погодилися: Європі потрібно вести переговори зі США у ключі "збереження головної лінії" щодо України, яку сповідують сьогодні також Польща і Німеччина.

Щерський також підкреслив, що Дуда і Меркель висловили занепокоєння останніми подіями в Україні і що ситуація прямує "у бік погіршення, а не покращення мирного процесу".

Міністр канцелярії президент РП констатував: обидва співрозмовники погодилися, що нинішня ситуація є "важчою і складнішою як у глобальному, міжнародному контексті, так і в контексті того, що діється на сході України".