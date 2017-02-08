Естонія вважає РФ єдиною загрозою своєї територіальної цілісності

Росія є єдиною державою, яка може загрожувати незалежності та територіальній цілісності Естонії.

Такий висновок зроблений у передмові до щорічника Департаменту інформації (служби зовнішньої розвідки) Естонії, опублікованого в середу, 8 лютого, передає ЄП.

За словами директора департаменту Мікка Маррана, у зв'язку з такою оцінкою загроз для Естонії акцент у щорічнику зроблений саме на Росії.

За оцінкою Департаменту інформації, в минулому році у Росії, як і передбачалося, поглиблювалися внутрішні проблеми.

У поточному році найбільш важливе значення матимуть можливі зміни у відносинах Москви і Вашингтона.

"Безсумнівно, 2017 рік запропонує нам як рутину, так і несподіванки. У стратегічному плані з точки зору нашої безпеки найважливіше значення має динаміка відносин Москви з новим урядом Сполучених Штатів Америки, а також те, як Кремль буде справлятися з внутрішньодержавним кліматом, напруженість у якому весь час наростає", - зазначає Марран.

За його оцінкою, Кремль продовжує випробовувати міцність кордонів на межі дозволеного і недозволеного. У цій ситуації критичне значення має життєздатність трансатлантичної системи безпеки, заснованої на взаємній довірі і спільному потенціалі. У зв'язку з цим необхідно стежити за діями, спрямованими на підрив європейської єдності в контексті майбутніх виборів в різних країнах, а також за збереженням санкційного режиму.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер закликав Європейський союз посилити санкції проти РФ у разі погіршення ситуації в Україні.