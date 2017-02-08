Кабмін продовжить надання грошової компенсації населенню на енергомодернізацію житла

Уряд продовжив дію державної програми з енергоефективності на 2017 рік й удосконалив порядок надання грошової компенсації населенню на енергомодернізацію житла.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 8 лютого 2017 року, передає Урядовий портал.

У цьому році, як і раніше, українські сім'ї зможуть отримати безповоротну державну фінансову допомогу на впровадження енергоефективних заходів у розмірі:

· 20% – на придбання "негазових" котлів;

· 35% – для утеплення індивідуального житла;

· 40% – для ОСББ і 70% – для отримувачів субсидій, які входять у склад цих ОСББ.

Уряд розширив перелік банків-учасників програми. Тепер "теплі" кредити можна буде отримати не лише в Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку, а й в Приватбанку. Завдяки приєднанню ще одного потужного банку з новітніми технологіями буде посилено конкуренцію у банківському секторі, що дасть змогу здешевити вартість кредитів для домогосподарств та ОСББ й залучити більшу кількість учасників.

Цьогоріч стане обов'язковим впровадження комерційного обліку при проведенні заходів з термомодернізації багатоквартирних будинків. Таким чином, ОСББ зможуть контролювати фактичне споживання енергоресурсів у будинку та оцінювати ефективність впровадження енергоефективних заходів. На такі заходи ОСББ зможуть, як і раніше, отримувати 40% безповоротної фінансової допомоги.

Населення та ОСББ, які беруть участь у програмі, можуть отримати компенсацію для утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефективні, модернізацію освітлення, облаштування ІТП як з державного, так і місцевих бюджетів.