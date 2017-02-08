Кабмін призначив головою Нацполіції Сергія Князєва

Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва. Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає УНН.

"Шановний пане Прем'єр-міністр, я пропоную і вношу на Ваш розсуд на посаду голови Національної поліції генерала поліції третього рангу Князєва Сергія Миколайовича", - звернувся до очільника уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вніс на розгляд уряду питання про призначення С.Князєва головою Нацполіції і попросив підтримати таке рішення.

"Є пропозиція підтримати. Побажати успіхів новому керівнику Національної поліції України. Рішення ухвалено одноголосно", - підсумував В.Гройсман.

Напередодні А.Аваков запропонував В.Гройсману кандидатуру С.Князєва на посаду глави Нацполіції.

А.Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру С.Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.

Нагадаємо, консультативна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити уряд.