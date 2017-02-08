Клімкін засудив акт вандалізму поблизу консульства Польщі у Львові

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акт вандалізму щодо генерального консульства Польщі у Львові.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Рішуче засуджую акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові. Провокації ще нікому користі не принесли, навіть тим, хто їх робить", - написав Клімкін у своєму мікроблозі.

Раніше МЗС засудив акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові. У заяві прес-служби відомства зазначається:

"МЗС України рішуче засуджує акт вандалізму, вчинений 8 лютого ц. р. по відношенню до Генконсульству Польщі у Львові. Системність, з якою зловмисники скоюють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам".

Дипломати зазначають, що разом з польськими партнерами працюють над позитивним порядком денним наших двосторонніх відносин. Як приклад наводиться "активізація роботи українсько-польського Форуму партнерства, робоче засідання української частини якого відбулося у Києві 7 лютого".

Нагадаємо, на паркані генерального консульства Польщі у Львові невідомі написали фразу "Наша земля", а на самій будівлі поставила кілька плям червоного кольору.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України - "Хуліганство".