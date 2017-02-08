Кореспондент "Дня": Львівський університет внутрішніх справ відвідали керівники академії МВС Грузії

Мета візиту – налагодження співпраці між профільними навчальними закладами України та Грузії. Про це «Дню» розповіли у відділі зв’язків із громадськістю ЛьвДУВС. У львівському виші сьогодні були ректор Академії МВС Грузії Гіві Міканадзе та його радник Давід Гелашвілі.

Гості передовсім розповіли колегам про шляхи розвитку відомчої освіти у Грузії та нові напрями міжнародного співробітництва. Також поділилися ідеями співпраці з Україною, зокрема – з Львівським університетом внутрішніх справ.

Про історію ЛьвДУВС, його структуру та профілі підготовки фахівців, участь у реформуванні вітчизняної правоохоронної системи почесним гостям оповів ректор вишу полковник поліції Роман Благута. Своєю чергою, ректор Академії МВС Грузії висловив сподівання, що вже поточного року співпраця Академії МВС Грузії з ЛьвДУВС перейде у практичну площину.

«Ми вдячні, що ви прибули до нас із візитом. У вас дуже цікавий підхід до організації освітнього процесу. Приємно також чути, що у Грузії МВС та академія – це партнери, які разом міркують, як правильно та якісно здійснювати підготовку поліцейських. Вважаю, що ваша пропозиція щодо вступу ЛьвДУВС до Асоціації європейських коледжів поліції (AEPC) – дуже цікава, і ми обов’язково заповнимо необхідні документи», – зазначив Роман Благута, наголосивши, що колектив Львівського університету внутрішніх справ радий можливості співпраці з Академією МВС Грузії.

Наприкінці зустрічі гостям із Грузії провели екскурсію навчальним закладом. Зокрема, високоповажні візитери відвідали Народний музей, де дізналися про історію не тільки університету – поліції Львівщини, також – про криміналістичний полігон.

Скидається, співпраця триватиме.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів