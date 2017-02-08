Кореспондент "Дня": На Рівненщині запрацює перша в Україні психологічна служба для учасників АТО

На Рівненщині створюють службу соціально-психологічного відновлення учасників АТО. Такий проект втілюватимуть вперше в Україні. А фахівці цієї служби, перш за все, допомагатимуть бійцям, адаптуватися до мирного життя.

«Послуги психотерапевта потрібні не всім, хто повертається з АТО, і не відразу. Принаймні, щоб звернутися до такого фахівця, потрібно мати кредит довіри. Тим часом коли боєць повертається з війни додому, то потрапляє в інше суспільство. Це не те, до чого він звик, тому й виникає відчуття некомфорту. Боєць продовжує жити в режимі війни, а це режим конкретики: живий чи ні, в небезпеці або в безпеці і можна розслабитися. А повернувшись додому, конкретики їм не вистачає. Тут стикаєшся із різними питаннями, у тому числі пов’язаними, зокрема, з пільгами, виділенням земельних ділянок. У цьому потрібно розбиратися. Часто трапляється так, що хтось десь щось сказав, почав трактувати по-своєму, а очікуваного результату нема. Це додає розчарування. Натомість якраз працівники служби, над створенням якої працюємо, і допомагатимуть учасникам АТО зорієнтуватися і знайти відповіді на питання, які їх цікавлять», - пояснила керівник ГО «Психологічна служба Євромайдану» Ольга Яковлева. Вона допомагатиме у підготовці фахівців. Використовуватимуть при цьому і закордонний досвід. Тим часом спеціалісти з Ізраїлю, а також із США за потреби готові проводити консультації по «Скайпу».

Пілотний проект впроваджуватимуть у Рівненському районі спільно зі службою зайнятості. У його рамках планується підготувати 10 фахівців із числа соціальних працівників та практичних психологів. Вони працюватимуть при сільських радах. Окрім психологічної допомоги, вони консультуватимуть учасників АТО, зокрема, з питань призначення пільг, субсидій, пошуку роботи, виділення земельних ділянок, можливості реабілітації, санаторно-курортного лікування.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне