Кореспондент "Дня": рекультиваційні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі відновлять наступного тижня

Львів з наступного тижня відновить рекультиваційні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Про це нині заявив міський голова Львова Андрій Садовий, який зазначив, що вчора відбулася його та голови ЛОДА Олега Синютки робоча зустріч із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та іншими профільними міністерськими посадовцями.

За словами А. Садового, ситуація із вивезенням відходів зі Львова, яке, принагідно нагадаємо, не вивозили три тижні, стабільна, але, наголосив Львівський міський голова, нема підписаних довгострокових угод з іншими полігонами. «Тому кожного дня виникають труднощі, позаяк щодня зі Львова треба вивезти 550-600 тонн відходів», – говорить А. Садовий. Водночас зазначає, що з початку наступного тижня мають бути відновлені протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі щодо укріплення дамби. «Зміцнюватимуть ґрунтом, і наразі жодні відходи для цього не використовуватимуться, – обіцяє мер. – Також із понеділка починаємо активну роботу з переробки інфільтрату».

Окрема тема – ділянка, передана обладміністрацією, згідно з розпорядженням прем’єр-міністра, для створення нового полігону ТПВ. Міський голова Львова зазначив, що ситуація отримала великий резонанс, особливо – серед мешканців Яворівського району (ідеться про земельну ділянку на території колишнього Яворівського ДГХП «Сірка» площею 12,5 га). «Створена комісія, проведено засідання і виїзд, триває робота в експертних групах, однак ще є дуже багато запитань», – зазначає Андрій Садовий.

Варто нагадати що 29 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі неподалік Львова загорілося сміття. Під час ліквідації масштабної пожежі під завалами загинуло чотири особи – троє еменесників та комунальник. Також слід додати, що Апеляційний суд Львова заборонив використовувати Грибовицьке сміттєзвалище, відповідно – зобов’язав міську раду Львова провести рекультивацію і знайти земельну ділянку під новий полігон ТВП.

Наразі всі питання залишаються відкритими.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів