Київрада погодила перейменування музею російського мистецтва

Постійна комісія Київської міськради з питань культури погодила перейменування Київського музею російського мистецтва в Національний музей "Київська картинна галерея"

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Згідно з проектом рішення, Київський національний музей російського мистецтва пропонується перейменувати в Національний музей "Київська картинна галерея" (офіційна скорочена назва - Київська національна картинна галерея).

"Ми пропонуємо музею російського мистецтва повернути історичну назву. Згідно із законодавством, питання зміни назви закладу відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути прийняте без врахування думки трудового колективу. Але наша комісія зверталася до трудового колективу про проведення зборів з цього питання. Воно пройшло, але, на жаль, конструктивного діалогу не вийшло, представники музею не озвучили конкретних пропозицій", - відмітила голова комісії з питань культури Вікторія Муха.

Відповідне рішення буде ще розглянуто на пленарному засіданні Київради.