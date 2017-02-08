Мінекономрозвитку хоче скасувати держрегулювання цін на продукти

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує запропонувати Кабінету міністрів відмінити державне регулювання цін на продукти харчування на постійній основі.

Про це передає Depo.ua .

Проект цієї постанови уже готується і скоро буде винесений на обговорення громадськості. У відомстві повідомили, що тимчасова відміна держрегулювання, яка діяла з жовтня по грудень 2016 року, показала позитивний результат.

"Результатом пілотного проекту є підтвердження попередніх висновків Мінекономіки щодо низької ефективності існуючих способів цінового регулювання", - повідомляє прес-служба Мінекономіки.

У відомстві повідомили, що, спираючись на дані аналізу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі буде пропонувати Кабміну визнати експеримент успішним та відмінити державне регулювання цін.

Нагадаємо, на жовтень-грудень 2016 року уряд як експеримент скасував норми щодо встановлення максимальної торговельної надбавки в 15-20% на 17 груп товарів, зокрема на крупи, м'ясо, молоко, борошно, ковбаси, яйця, сир, сметану, масло. Після призупинення державного регулювання цін на соціальні товари в Україні Держспоживслужба зафіксувала незначне зростання цін.

За даними Держстату, протягом осені хліб пшеничний з борошна першого сорту подорожчав на 26 копійок, хліб житній - на 34 коп. Ціна на соняшникову олію з початку осені істотно не змінилася, цукор подорожчав на 11,2%. У листопаді ціна на рибу зменшувалася на 3-5 гривень за кг.

Найбільше можуть зрости в ціні курячі яйця, які і так восени подорожчали в 1,5 разу. Також протягом осені в середньому на 15% зросли ціни на молоко і молочні продукти, і зниження цін на ці продукти можна очікувати вже з початку весни.

Із соціально значущих м'яса і м'ясопродуктів восени найбільше подорожчало сало (на 12,1%), ковбаси варені першого сорту (на 4,1%). При цьому курятина подорожчала восени менше ніж на 1 гривню, яловичина в ціні зросла на 3%, а на свинину ціни залишилися на рівні початку осені, але, ймовірно, перед святами виробники піднімуть ціни на м'ясо на 10%.