Мін'юст розробило порядок проведення перевірок електронних декларацій

Міністерство юстиції розробило порядок проведення перевірок електронних декларацій і звертається до НАЗК з проханням ухвалити його вже на засіданні у четвер.

Про це на брифінгу заявив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє Укрінформ.

"Ми розробили якісний проект документів, який сьогодні буде оприлюднений на сайті секретаріату Кабміну та Міністерства юстиції, і звертаємося до членів НАЗК, як незалежного органу, щоб вони уже в четвер прийняли цей порядок на своєму засіданні", - заявив Петренко.

Він наголосив, що як міністр юстиції підтверджує невідкладну реєстрацію порядку проведення перевірок е-декларацій, "як тільки він надійде до Міністерства юстиції, якщо він (порядок - ред.) буде відповідати тому тексту, який розроблений даною робочою групою".

Петренко зазначив, що у розробленому порядку проведення перевірок е-декларацій визначено, що максимальний термін проведення перевірки складає 90 днів.

Перевірки, як передбачається в напрацьованому проекті, починаються за рішенням НАЗК, які визначають уповноважених осіб, котрі повинні провести перевірки.

"Ці уповноважені особи зобов'язані зібрати достатній обсяг доказів, документів, які свідчать щодо того, що декларація відповідає дійсності і не має недостовірної інформації, або в декларації є певна недостовірна інформація, що є підставою для притягнення особи до відповідальності", - уточнив Петренко.

Окрім того, зазначив міністр, у проекті порядку проведення перевірок зазначається, що всі матеріали НАЗК "повинні невідкладно передаватися до Національного антикорупційного бюро для прийняття рішення щодо порушення кримінального провадження".

Нагадаємо, що 1 листопада завершився перший етап електронного декларування статків, коли звітували топ-чиновники. Вся Україна була вражена багатства, зокрема готівковими коштами, політичної та чиновничої еліти.