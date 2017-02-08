На Донбасі за добу поранено 6 військових, - штаб

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

На Луганському напрямку вчора обстановка дещо загострилася. У Кримському та під Попасною противник масово застосовував важке озброєння - міномети і гармати.

Окрім цього, противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Новотошківському.

Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема дев'ять - з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку вчора обстановка значно погіршилася практично по всьому фронту. На Світлодарській дузі у другій половині дня противник почав мінометні обстріли. Через кілька годин до них долучилася ворожа артилерія. Вогонь не вщухав до пізнього вечора.

В районі Горлівки вчора також було "гаряче". Противник порушив режим тиші у Зайцевому, Новгородському та Верхньоторецькому.

При цьому бойовики застосовували, зокрема, міномети та бронетехніку.

У Кам’янці, Опитному, Пісках вчора також було неспокійно.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 42 ворожих обстріли, зокрема половина - з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку найгарячіше вчора було в Гнутовому. У другій половині дня бойовики обстрілювали одночасно кілька опорних пунктів сил АТО, причому вогонь вівся з різних напрямків. По позиціях українських військ було випущено близько 100 мін і снарядів.

Також ворожі мінометні обстріли відбулися у Мар’їнці, Новотроїцькому та Чермалику.

Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 28 ворожих обстрілів, зокрема шість - з важкого озброєння.