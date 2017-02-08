Кореспондент "Дня": Місцеві автошляхи на Вінниччині досі залишаютьcя у снігових заметах

За даними синоптиків, з учорашнього ранку в Вінницькій області випала півмісячна норма опадів. Комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Для боротьби з негодою обласна Служба автомобільних доріг залучила 140 одиниць техніки. Щоб прискорити процес очищення доріг від снігу застосовують піщано-сольову суміш (вже використали 1576 тонн). Але станом на сьогодні повністю розчистити від снігу вдалося лише дороги державного значення, на 80 % – загального користування, не розчищеними залишаються автошляхи до віддалених населених пунктів області.

«Мережа доріг загального користування Вінницької області складає 9, 5 тисяч кілометрів, 2,5 тисячі з них – це дороги державного значення. Вони повністю розчищені і проїзд забезпечений, – каже заступник начальника обласної Служби автомобільних доріг Ігор Явдощак. – Головною перешкодою у своєчасному розчищенні доріг є негода, яка продовжується. Хурделиця, мороз і сильний вітер сприяють утворенню переметів на автошляхах, особливо там, де рухається мало транспорту. Є місця, де перемети сягають понад метр. Найпроблемнішою дорогою залишається траса Р32 Кременець – Біла Церква. Там перемети до двох метрів, працює важка техніка, грейдера. Паралельно триває розчищення місцевих автошляхів. Якщо погода піде нам на зустріч, то сьогодні до всіх сіл області буде забезпечений проїзд».

Тим часом у Вінниці ситуація більш-менш стабільна. З учорашнього вечора дороги, тротуари і прибудинкові території прибирає 70 одиниць техніки. Найбільшою проблемою для руху снігоприбиральної техніки залишаються припарковані автомобілі. Через негоду, яка вирувала вчора, деякі водії залишали свої автівки вздовж тротуарів. І це не дозволило снігоприбирачам прогорнути сніг попід бордюри, утворивши на сьогоднішній ранок снігові замети.

Залучають до зимового прибирання і підприємців. Якщо вони не розчистили сніг та лід біля своїх закладів (магазинів, торгових центрів, офісів, закладів харчування тощо), то їм загрожує штраф від 340 до 1360 грн за адміністративне порушення правил благоустрою міста.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина