Парубій хоче зобов'язати депутатів виступати у ВР лише українською

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вніс на розгляд парламенту проект закону про внесення зміни у чинний закон “Про засади державної мовної політики” у частині, що стосується мови ведення засідань Верховної Ради. Відповідний документ № 6059 “про внесення зміни до статті 2 Регламенту Верховної Ради України” зареєстровано на сайті парламенту, передає УНН.

Парубій пропонує замінити абзац: “Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України”.

Голова парламенту пропонує таку редакцію статті: “Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Переклад виступів глав іноземних держав, глав парламентів іноземних держав, глав дипломатичних представництв іноземних держав, інших офіційних осіб іноземних держав та офіційних осіб міжнародних організацій на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України”.

Таким чином, у разі введення такої норми всі народні депутати будуть зобов’язані виступати державною мовою.

Нагадаємо, що у ВР висловили протест через заяву посла ФРН про вибори на Донбасі.