Пенсії не можуть зростати через дефіцит пенсійного фонду, - Зубко

Через дефіцит пенсійного фонду не можуть зростати пенсії. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

"Пенсійна реформа повинна досягати різних напрямків, в тому числі і яким чином збільшувати доходи в пенсійний фонд, тому що саме дефіцит пенсійного фонду сьогодні не дозволяє швидко рухатися по збільшенню пенсій. Тому ще раз наголошую, пенсійна реформа актуальна, її треба проводити, тому що дуже багато років при різних урядах практично це питання не порушувалося, всі закривали очі", - сказав Зубко.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що діючу в Україні пенсійну систему вже в поточному році буде змінено.

Раніше міністр соцполітики Андрій Рева прогнозував, що законопроект про пенсійну реформу може бути внесено до парламенту вже навесні.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що усі пенсії жителів окупованих територій сходу України нараховуються і будуть їм виплачені за певних умов.