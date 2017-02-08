Президентом Сомалі обрано екс-прем'єра країни

Колишній глава уряду Сомалі Абдуллах Мохамед обраний на пост президента країни.

Відзначається, що обраний президент вже склав присягу перед членами парламенту. За даними агентства, Абдуллах Мохамед має подвійне громадянство. Він здобув освіту в США, після чого отримав громадянство цієї країни.

Свої кандидатури на пост президента Сомалі зареєстрували понад 20 політиків. У заключний, третій тур голосування вийшли Абдуллах Мохамед і чинний президент країни Хассан Шейх Махмуд, однак згодом він відмовився від подальшої боротьби за президентське крісло.

Раніше повідомлялося, що за кілька годин до відкриття виборчої дільниці в Могадішо його обстріляли з міномета.

Нагадаємо, у столиці Сомалі Могадішо в результаті нападу бойовиків на готель загинули 13 людей.