СБУ перевіряє інформацію про загибель терориста Гіві в Донецьку

У Службі безпеки України не подтверждили і не спростували інформацію про смерть одного з ватажків бойовиків "ДНР" Михайла Толстих з позивним "Гіві", заявив радник глави спецслужби Юрій Тандит.

"Ми бачимо на відкритих каналах інформацію, яка свідчить, що в результаті терористичного акту убитий громадянин України Михайло Сергійович Толстих. Я не підтверджую цю інформацію, ми повинні її перевірити", - сказав Тандит в ефірі 112 Україна.

Він пояснив, що спецслужба поки не контролює тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської області. "З тієї сторони, де влада в руках терористів, інформація буде перевірятися, ми поки не даємо коментарів... Якщо інформація підтвердиться, очевидно, що тривають певні процеси. Очевидно, що фейкова Новоросія не мала продовження, і, можливо, люди, які були з цим пов'язані, зачищаються службами. Але це припущення", - заявив Тандем.

"Найближчим часом має з'явитися інформація, ми поки що можемо тільки робити припущення. Очевидно, мають бути якісь заяви з боку самопроголошених "республік", - резюмував радник голови СБУ.

У свою чергу спікер штабу АТО Леонід Матюхін також офіційно не підтвердив смерть Толстих. "Офіційного підтвердження цьому поки немає, але з аналізу ситуації, схоже, що, на жаль, він загинув", - зазначив він і додав, що слід чекати офіційного підтвердження.