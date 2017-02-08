Сенат може обмежити Трампа щодо пом'якшення санкцій проти РФ

Шестеро сенаторів, які представляють Республіканську й Демократичну партії, внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США законопроект, що посилює контроль з боку законодавців за діями президента щодо пом'якшення санкцій проти Росії.

Проект закону був представлений в Сенаті у середу, передає Укрінформ.

Документ має назву "Закон про перегляд санкцій проти Росії". Він, зокрема, вимагає, щоб президент США повідомив Конгрес перед тим, як послабити економічні санкції проти РФ, пов'язані з її агресією по відношенню до України.

"Це не атака на президента. Це, передусім, для того, щоб відновити нашу роль", - зауважив з цього приводу один із співавторів законопроекту, впливовий сенатор-демократ Бен Кардін. Він також підтвердив, що ця ініціатива користується значною двопартійною підтримкою.

Республіканець Джон Маккейн, відомий своєю критикою ідеї Трампа щодо зближення з Росією, перед цим зауважив: "Якщо ми не збережемо ці санкції та навіть не збільшимо їх, це стимулюватиме Путіна, який є військовим злочинцем".

Співавторами нового законопроекту виступили сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Джон Маккейн, Марко Рубіо, а також представники Демократичної партії Бен Кардін, Шеррод Браун і Клер Маккаскілл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер закликав Європейський союз посилити санкції у разі погіршення ситуації в Україні.