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Трамп планує значно збільшити фінансування армії США

8 лютого, 2017 - 09:06
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.

Про це повідомив на брифінгу речник Білого дому Шон Спайсер, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент оголосив про намір зробити історичне фінансове вкладення в збройні сили США, показавши всьому світу, що Америка підтримує всіх, хто стоїть на захисті свободи. Як він говорив багато разів раніше, збройні сили знаходяться в центрі нашої боротьби з радикальним ісламським тероризмом, і ми повинні захищати тих, хто захищає нас", - сказав Спайсер.

Напередодні Трамп провів зустріч з представниками Центрального командування і командування сил спеціальних операцій. Зустріч пройшла на базі ВПС США "Макділл".

 
    
Джерело: Інтерфакс-Україна
          
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