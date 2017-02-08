Трамп вперше зателефонував Ердогану та запевнив у підтримці США

Президент США Дональд Трамп вперше провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої запевнив, що "США підтримують Туреччину як стратегічного партнера і союзника по НАТО".

Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає ABC News.

У Білому домі заявили, що Трамп та Ердоган обговорили "спільне прагнення до боротьби з тероризмом у всіх його формах".

Під час розмови Трамп заявив про підтримку Туреччини "як стратегічного партнера і союзника по НАТО", а також відзначив роль Туреччини в боротьбі з "Ісламською державою".

За даними турецького агентства Anadolu, Ердоган у ході телефонної розмови з президентом Трампом відзначив важливе значення боротьби з терористами РПК, а також підкреслив необхідність припинення Вашингтоном підтримки бойовиків PYD/YPG (сирійське крило PKK).

Крім того, президенти Туреччини і США зійшлися на думці про необхідність спільних кроків у районах Ель-Баб та Ракки в Сирії.

Також у ході бесіди було відзначено, що директор ЦРУ Майк Помпео 9 лютого здійснить свій перший закордонний візит у Туреччину, під час якого обговорить актуальні питання порядку денного, зокрема теми боротьби з PYD і FETÖ.

Нагадаємо, що Ердоган сподівається на перезавантаження турецько-американських відносин.