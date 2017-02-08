У Брюсселі заарештували 11 колишніх бойовиків, які повернулися з Сирії

Бельгійська поліція затримала 11 бойовиків, які повернулися з Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

"Після серії нічних рейдів бельгійська поліція затримала 11 осіб в рамках розслідування можливого повернення бойовиків з Сирії", – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, поліція провела обшуки за дев'ятьма адресами в різних районах Брюсселя та околицях. Під час обшуків зброї не було виявлено.

Рішення щодо подальшого утримування під вартою підозрюваних має відтак ухвалити суд.

Також повідомляється, що ця справа не пов'язана з розслідуванням терактів у Парижі в листопаді 2015 року і в Брюсселі у березні 2016 року