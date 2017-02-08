У Дніпрі досі не впізнали 128 військових, які загинули під час АТО

У Дніпрі досі не впізнали 128 бійців, які загинули під час АТО і поховані на Краснопільському кладовищі міста, повідомили в місцевій ОДА.

В Дніпрі поховали 293 невпізнаних бійців, імена 165 із них згодом встановили за допомогою ДНК-експертизи.

За інформацією ОДА, від початку АТО на Дніпропетровщину загалом привезли тіла 1 407 бійців, рідні впізнали 834 з них. За допомогою ДНК-експертизи ідентифікували 314.

В облдержадміністрації наголошують, що родичі зниклих військових можуть пройти ДНК-експертизу.

Спеціалісти беруть біологічні зразки у кількох родичів, а сама процедура триває три тижні.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.