У Китаї стався вибух на хімзаводі

У східній провінції Китаю через високу температуру розчинників стався вибух на хімзаводі внаслідок якого поранено двох осіб, передає Twitter видання People's China Daily.

"Дві людини постраждали в результаті вибуху на хімічному заводі в провінції Аньхой на сході Китаю. Розслідування триває", - зазначили у виданні.

Крім того, додали, що вибух був спричинений високою температурою кипіння розчинників, що зберігаються на заводі.

Нагадаємо, на півночі Афганістану щонайменше 6 афганських співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста були вбиті 8 лютого, ймовірно, бойовиками ІДІЛ.