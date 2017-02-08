У Марокко скасували смертну кару за відхід від ісламу

Верховний релігійний комітет Марокко скасував закон щодо смертного покарання за відхід від мусульманського віросповідання.

Про це повідомляє Еspreso.tv.

Наразі громадяни королівства мають право змінювати релігію. У документі під назвою "Шлях вчених" відмову від віросповідання визначають не як релігійне, а як політичне питання.

"Найбільш точне розуміння, відповідне до ісламського права та шляху Пророка, полягає в тому, що вбивство відступника – це вбивство зрадника тієї чи іншої групи, того, хто розкриває її таємниці. Таким чином, аналогом віровідступництва в міжнародному праві є державна зрада", - пояснили таке рішення в комітеті.

Раніше той самий комітет, уповноважений видавати фетви (тлумачення законів шаріату), заявляв, що віровідступники заслуговують на смерть.