У Міноборони підтвердили смерть терориста "Гіві"

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник підтвердив смерть ватажка бандформування Сомалі Михайла Толстих на прізвисько Гіві, передає "НВ".

"Сьогодні вранці в Макіївці був убитий Михайло Толстих на прізвисько Гіві, так званий полковник російсько-окупаційних військ, ватажок бандформування, так званого Сомалі", - заявив Мотузяник.

Він нагадав, що Толстих брав участь у бойових діях проти українських військових ще з весни 2014 року та "зробив швидку кар’єру, ставши одним із піар-героїв бойовиків та російської пропаганди".

Загиблий бойовик обстрілював українські міста і села з легкого озброєння, знущався над полоненими українськими військовими та цивільними, займався мародерством та скоював інші воєнні злочини, наголосив спікер Міноборони.

"Останнім часом бандформування Сомалі понесло важкі втрати внаслідок численних авантюрних і безглуздих атак на українські позиції під Авдіївкою, так само як і в Донецькому аеропорту восени 2014 року. Таким чином, у Михайла Толстих було чимало ворогів, і сьогодні багатомісячна і кривава стежка бойовика закономірно обірвалась", - підсумував Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ЗМІ повідомили, що ватажок терористичного угруповання Сомалі Михайло Товстих на прізвисько Гіві, загинув 8 лютого в окупованому Донецьку.