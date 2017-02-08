У передмістях Парижа кілька днів тривають заворушення, десятки затриманих

У північних передмістях Парижа четвертий день тривають заворушення, французька поліція заарештувала вже десятки людей.

Про це повідомляє Le Parisien.

Заворушення тривають на тлі звинувачень у тому, що поліцейські зґвалтували і побили людину, яку вони затримували за підозрою у скоєнні злочину.

Інцидент стався 2 лютого, коли четверо поліцейських звинуватили у застосуванні надмірної сили при затриманні 22-річного чоловіка, в тому числі і ґвалтуванні його палицею.

Жертвою став молодий чорношкірий чоловік, який зараз знаходиться у лікарні. У вівторок його відвідав президент Франсуа Олланд.

Минулої ночі заворушення відбулися у чотирьох передмістях Парижу, поліція затримала 17 осіб.

Четверо поліцейських відсторонені від роботи завершення розслідування, проти одного розпочате офіційне розслідування за підозрою в зґвалтуванні, проти трьох інших - у застосуванні надмірної сили.