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У передмістях Парижа кілька днів тривають заворушення, десятки затриманих

8 лютого, 2017 - 12:16

У північних передмістях Парижа четвертий день тривають заворушення, французька поліція заарештувала вже десятки людей.

Про це повідомляє Le Parisien.

Заворушення тривають на тлі звинувачень у тому, що поліцейські зґвалтували і побили людину, яку вони затримували за підозрою у скоєнні злочину.

Інцидент стався 2 лютого, коли четверо поліцейських звинуватили у застосуванні надмірної сили при затриманні 22-річного чоловіка, в тому числі і ґвалтуванні його палицею.

Жертвою став молодий чорношкірий чоловік, який зараз знаходиться у лікарні. У вівторок його відвідав президент Франсуа Олланд.

Минулої ночі заворушення відбулися у чотирьох передмістях Парижу, поліція затримала 17 осіб.

Четверо поліцейських відсторонені від роботи завершення розслідування, проти одного розпочате офіційне розслідування за підозрою в зґвалтуванні, проти трьох інших  - у застосуванні надмірної сили.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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