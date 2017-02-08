У п'яти областях обмежили рух через негоду

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов обмежено рух транспорту у Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укравтодор.

"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах у Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій та Закарпатській областях", - йдеться у повідомленні.

Так, у Черкаській області з 7 год. 8 лютого на дорогах місцевого значення М-05 Київ-Одеса, км 143+028 - км 274+360, вводиться тимчасове обмеження руху для великогабаритного та великовагового транспорту.

У Волинській області з 18 год. 7 лютого на дорогах місцевого значення Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух закрито для усіх видів транспорту.

У Хмельницькій області з 5 год. 3 лютого на дорогах місцевого значення в межах області;

З 9 год. 30 хв. 7 лютого на а/д Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 - км 278 (м. Дунаївці - м. Кам.-Подільський).

У Вінницькій області з 14 год. 7 лютого на дорогах М-21 Житомир-Могилів-Подільський (км 131- км 230), Р-08 Немирів-Ямпіль (км 35 - км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль))

У Закарпатській області з 5 лютого у зв'язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демічі (18км.) через річку Латориця.