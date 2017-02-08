У школах відзначатимуть річниці УПА, - Квіт

2015 року було прийнято "Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді". Тому школи цього року звертатимуть увагу на відзначення річниці УПА.

Про це під час брифінгу повідомив голова Вченої Ради НаУКМА і Керівник центру забезпечення якості освіти Сергій Квіт, передає УНН.

“Наші школи в цьому році також будуть звертати увагу на відзначення річниці УПА, тому що в основу цього документа була покладена ідея національно-патріотичного і громадянського виховання. Тобто національно-патріотичне виховання є частиною громадянського виховання. Це означає, що ця дата української історії адресується всім громадянам України”, - зауважив Сергій Квіт.