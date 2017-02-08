У Туреччині звільнили ще понад 4 тисячі держслужбовців

У Туреччині звільнили ще 4 464 держслужбовців у зв'язку з розслідуванням спроби державного перевороту, яка сталася у липні 2016 року, передає Turkish Minute.

Новий указ було видано у вівторок, згідно з яким понад 4 тисячі людей, що працюють на державній службі, в тому числі вчителі, науковці, поліцейські, солдати, судді та журналісти були звільнені.

Як зазначається, серед звільнених - 2 585 співробітників Міністерства освіти, 893 співробітники жандармерії, 417 співробітників поліції у Генеральній Дирекції безпеки, 330 вчених з різних навчальних закладів та 98 працівників телерадіокорпорації TRT.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп вперше провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої запевнив, що "США підтримують Туреччину як стратегічного партнера і союзника по НАТО".