Кореспондент "Дня": У Турійську на Волині презентують виставку про учасників АТО

Ця виставка має незвичне розташування – у приміщенні стоматологічного відділення Турійської райлікарні, а також і організатора –завідувача відділенням і волонтера Сергія Приходька. Він сам формував експозицію з портретів загиблих під час неоголошеної війни на сході волинян, представив невелику експозицію військової амуніції часів і Другої світової війни, і війни теперішньої, на сході. Причому кожен такий експонат має свою історію. Кевларову каску йому передали «атовці», з якими зводили волонтерські клопоти, і Сергій каже, що охоче після виставки віддасть каску діючому бійцеві. А німецький бінокль 1938 року випуску передав український військовий, снайпер, якому ця річ, не зважаючи на свій вік, добре служила на фронті. Його Сергій також готовий передати при потребі тому, кому він буде потрібний.

А організував він, лікар-стоматолог, цю виставку заради того, аби привернути увагу не тільки до подій на сході. Адже багато людей, кого неоголошена війна не торкнулася безпосередньо, живуть у своєму світі, не розуміючи, що завдячують мирним небом саме воїнам. Організував ще й заради... захисту свого відділення, усіх працівників котрого недавно перевели на половину окладу. А це єдиний заклад в окрузі, де люди, зокрема і учасники бойових дій на сході могли отримати безкоштовну стоматологічну допомогу. Після зустрічі у Луцьку з в.о. міністра охорони здоров я Уляною Супрун Сергій Приходько виніс печальну думку, що стоматологія, зокрема для пільгових категорій громадян, абсолютно не входить в коло інтересів міністерства. Сам він лікує українських військових безкоштовно, каже, рука не піднімається брати з них гроші. Але і державної підтримки для зубопротезування цієї категорії не вистачає. Тому й звертається він до совісті людей, від яких залежать питання повноцінного функціонування стоматологічного відділення ось таким способом, посередництвом емоційної виставки.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк