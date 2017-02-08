У Вінниці презентували сучасний український молитовник

Першу збірку молитов українською мовою для щоденного використання привіз сьогодні до Вінниці священик Спасо-Преображенського собору Києва Андрій Дудченко. Складається вона з класичних чинів Часослову (основи церковного богослужіння) та молитов наших сучасників. Видання підготовлене групою однодумців із духовенства і вірян Української Православної Церкви за підтримки української діаспори в Канаді та київського Відкритого православного університету Святої Софії. У Вінниці презентували його у книгарні «Є» за сприяння нещодавно створеного культурного центру Петра Могили.

«Головна мета цього нового і водночас укоріненого християнськими традиціями молитовника – це оживити молитовне життя. Адже нині серед вірян Української Православної Церкви існує великий попит на молитви українською мовою, але бракує україномовних видань. По-друге, ми прагнули продемонструвати, що молитовна творчість продовжується. Тому до книги додані найкращі зразки молитов, які написані сучасними подвижниками благочестя. Це перший поштовх до того, щоб люди навчилися власної молитви, спостерігаючи за досвідом інших святих отців, – розповідає протоієрей Андрій. – Ще одна наша ціль – дати вірянам молитви, які нині дуже актуальні. Це молитва за Україну в час нашестя ворогів, молитва про замордованих голодною смертю в часи Голодомору, а також молитва про єдність українського православ’я. Усі ці 25 років, які українська церква потерпає від розділення, не знайшлося шляхів адміністративного єднання. І ми хотіли запропонувати цей шлях для вірян у молитві, бо коли наші ієрархи не бачать можливих шляхів, то нехай люди моляться і Господь відкриє ці стежки в майбутньому. Християни, які моляться про єдність, вже фактично через це стають єдиними, незважаючи на церковні перегородки. Це сприятиме тому, щоб дивитись один на одного як на братів та сестер, а не як на «розкольників» чи «запроданців».

Презентація переросла у живе спілкування, дещо навіть дискусію, про сучасну українську православну ідентичність. Запитання були різними – якими нині є потреби сучасних вірян? Як треба молитися – своїми словами чи за молитовником? Скільки разів на день, з яким настроєм та у якій формі звертатися до Бога? На ці та інші запитання священик знаходив відповіді, цитуючи час від часу презентований молитовник рідною мовою.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора