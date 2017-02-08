Україна витрачає на кожного бійця в 100 разів менше, ніж належить за європейськими стандартами, - Наливайченко

Лідер руху «Справедливість», екс-глава СБУ Валентин Наливайченко вважає, що спочатку потрібно втілити в життя план підготовки до вступу в НАТО, а потім проводити референдум.

«Держава повинна робити замовлення оборонним підприємствам, як це відбувається в країнах НАТО. Виділяється фінансування, робиться оборонне замовлення, який приймають ті медики і військовослужбовці, позиції яких потрібно посилювати», - підкреслив він

За словами екс-керівника СБУ, все це має відбуватися під пильним контролем громадськості, волонтерів, журналістів. Має бути адресне та прозоре фінансування.

«Якщо порівняти, скільки зараз Україна витрачає на одного військовослужбовця в порівнянні з європейськими стандартами, то різниця буде більш ніж в сто разів. Це не нормально. Європейський підхід - це турбота про кожному конкретному бійця, а не про мільярди міністерства оборони», - підкреслив Наливайченко.

«Що стосується вступу в НАТО, то спочатку потрібно втілити в життя план підготовки, а потім проводити референдум. Плебісцит взагалі проводиться в останню чергу », - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка передав черговий санітарний модуль бійцям на передову. Цього разу санітарний модуль слугуватиме воїнам 30 Окремої механізованої бригади, яка базується у Волновасі. Такі модулі виготовляються у Дніпрі та відповідають усім стандартам ЄС та НАТО.

Душові кабінки, санвузол, пральні машини, - усе, що необхідно воякам для несення служби в нормальних санітарно-гігієнічних умовах відтепер мають солдати 30 окремої бригади. Відмінність саме цього модулю в тому, що тут облаштували куточок, де лікар матиме змогу провести медичний огляд та надати першу допомогу. Адже саме тут базується і штаб Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, які активізували свої роботу та розширили штат одразу після перших обстрілів Авдіївки.