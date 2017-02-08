Уряд продовжив на 2017 рік дію програми "теплих кредитів"

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення продовжити на 2017 рік дію програми часткової компенсації населенню вартості кредитів на тепломодернізацію та підвищення енергоефективності в житловому секторі України.

Про це повідомила прес-служба Держенергоефективності.

"Уряд продовжив дію популярної програми "теплих" кредитів на 2017 рік та удосконалив порядок надання відшкодування за нею. Найближчим часом українці зможуть у повному обсязі використовувати її можливості і залучати безповоротну фінансову допомогу від держави на заходи з енергоефективності", - зазначив глава Держенергоефективності Сергій Савчук.

За його словами, було розширено перелік банків-учасників програми, зокрема, включено ПриватБанк, що, на думку С. Савчука, допоможе посилити конкуренцію серед банків і здешевити кредити, а також залучити більше учасників.

Крім того, вводиться обов'язковий комерційний облік при проведенні заходів із термомодернізації багатоквартирних будинків.

"Таким чином, ОСББ зможуть контролювати фактичне споживання енергоресурсів у будинку та оцінювати ефективність впровадження енергоефективних заходів. На такі заходи ОСББ зможуть, як і раніше, отримувати 40% безповоротної фінансової допомоги", - розповів С. Савчук.

Як уточнив Савчук на прес-брифінгу в Києві в середу, в дію програми "теплих" кредитів на 2017 рік були внесені зміни, згідно з якими індивідуальні споживачі зможуть залучати кредити для придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, а також енергоефективних матеріалів і обладнання для термомодернізації житла не частіше одного разу на рік.

Як повідомлялося, у держбюджеті України на реалізацію програми в 2017 році виділено 400 млн грн.

Програма передбачає державну компенсацію на придбання "негазових" котлів у розмірі 20%, на утеплення індивідуального житла – 35%, для ОСББ – 40%, для одержувачів субсидій у цих ОСББ – 70%.

За даними Держенергоефективності, в Україні до кінця 2016 року працювали 216 місцевих програм здешевлення "теплих" кредитів. У 2017 році відомство очікує впровадження ще 100 місцевих програм.

З початку дії програми і досі її учасниками є понад 215 тис. сімей, які залучили на енергоефективні заходи понад 2,7 млрд грн, зокрема з держбюджету 1,16 млрд грн.