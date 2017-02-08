В ОБСЄ повідомили про зростання числа озброєння на Донбасі

Перший заступник голови СММ ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг заявив, що спостерігачі фіксують зростання озброєння як у бойовиків, так і в української армії.

"Я вважаю, що це лише верхівка айсберга, але факт залишається фактом - і те, що ми побачили, відображається в щоденних звітах місії ОБСЄ", - заявив Хуг.

За його словами, недовіра між обома сторонами заважає вести переговори про перемир'я та повний відвід озброєння, передає Громадське.

Коментуючи ситуацію в Авдіївці, Хуг заявив, що ескалація на початку цього тижня йде на спад.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації - терористи атакували позиції Збройних сил України в Авдіївці Донецької області. Під обстріл бойовиків потрапили не тільки позиції українських військових, але і житловий сектор Авдіївки, через що місто залишилося без світла, води та тепла. Наступ бойовиків закінчився невдало, вони були змушені відступити.