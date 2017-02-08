В окупованому Криму призначили дату розгляду справи Семени в суді

Перше засідання у справі кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени відбудеться 17 лютого в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя. Справу розгляне суддя Надія Школьна.

Про це повідомив 8 лютого кримський адвокат Еміль Курбедінов, передає Радіо Свобода.

«Перша дата – 17 лютого. Ми заявляли про проведення попереднього засідання. На ньому розглядається клопотання захисту, яке є первинним. Тобто про вилучення якихось доказів зі справи, які, як ми вважаємо, отримані з порушенням закону; інші клопотання пов'язані з питаннями з приводу самих матеріалів справи, анкетних даних Миколи Семени. Встановлюється графік. Можна сказати, це вступне засідання», – повідомив адвокат.

Курбедінов додав, що 28 лютого відбудеться засідання, де почнеться розгляд справи по суті.

Миколі Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст «підготував статтю під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації».

Адвокат Семени Еміль Курбедінов зазначив, що обвинувальний висновок було вручено з порушенням кримінально-процесуального кодексу: документ мав вручити представник прокуратури, тоді як Семені висновок передав слідчий ФСБ Олександр Паршутін у будівлі управління.

Навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Щодо автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.