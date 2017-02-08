В Україні вперше судитимуть чиновника за неподання декларації

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно працівника Державної фіскальної служби за те, що він не подав декларацію про статки.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Вперше в Україні у середу, 8 лютого 2017 року, до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме умисне неподання суб’єктом декларування декларації", - зазначили у відомстві.

Там розповіли, що старший слідчий з особливо важливих справ офісу великих платників податків ДФС умисно не подав у строк до 1 листопада 2016 року до Єдиного державного реєстру декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

Також він звинувачується у тому, що вимагав та одержав 10 тис. доларів хабара за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні.