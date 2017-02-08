Вбивство журналіста Шеремета могли замовити з РФ, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ допускає, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли замовити з Росії. Про це на брифінгу повідомив міністр Арсен Аваков.

"Слідство не виключає версію політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з РФ", - заявив він.

За словами міністра, результати досудового розслідування свідчать, що цей злочин - "ретельно підготовлене групою осіб замовне вбивство".

Пріоритетною версією слідство вважає професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста в Україні, а також за її межами.

Пан Аваков також повідомив, що в часовому проміжку, близькому до часу вбивства, зафіксували понад тисячу телефонних з'єднань з російськими абонентами в районі злочину.

"В результаті моніторингу в районі місця злочину, в проміжку близькому до часу його вчинення, зафіксовано 1193 з'єднання з російськими абонентами", - цитує пана Авакова "Інтерфакс".

Втім, у слідства поки що немає жодної людини в статусі підозрюваного, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.

"Якщо ми говоримо про процесуальний статус підозрюваних, то на сьогоднішній момент жодна особа не отримала процесуальний документ про підозру. Ми над цим працюємо", - сказав він.

Водночас він зауважив, що у слідства є "цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки що озвучити".

Як відомо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві. Машина, в якій він перебував, вибухнула в центрі міста.

Є інформація, що журналіст незадовго до смерті скаржився на стеження і погрози на його адресу.

Нагадаємо, заступник голови Нацполіції України - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що журналіст Павло Шеремет, автомобіль якого вибухнув у центрі Києва у липні минулого року, помер від травматичного шоку і крововтрати.